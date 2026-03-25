'Yörüklerin İzinde' fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

Güncelleme:
Mersin Üniversitesi'nde açılan 'Yörüklerin İzinde' adlı fotoğraf sergisi, fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü ve göç yaşamını anlatıyor. Sergi, 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.

MERSİN'de fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün, Yörük kültürünü anlattığı 'Yörüklerin İzinde' adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gülnar ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün, 2013 yılından beri Yörük kültürünün peşinde geçirdiği uzun soluklu yolculuğun ürünü olan 'Yörüklerin İzinde' adlı fotoğraf sergisi nevruz kutlamaları çerçevesinde Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) açıldı. Rektörlük fuaye alanında açılan sergiye Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mersin Üniversitesi rektör yardımcıları, sanatçı Mustafa Gümüş, akademisyenler ve fotoğrafseverler katıldı. Kurdele kesiminin ardından heyet sergiyi gezdi.

Fotoğraflarında göç ve gündelik yaşamı konu ettiğini belirten Gümüş, "Sergide 48 adet fotoğraf yer alıyor. Sergi ile birlikte Yörüklerin yaşamını gözler önüne sermek istedim. Yaklaşık 14 yıllık gözlemime baktığımda Yörük göçü artık daha zor hale geldi. Tarım alanlarının, meyveciliğin artması göçü etkiler oldu. Tabi tüm zorluklara rağmen bu kültürü yaşatmaya çalışıyorlar" dedi. Sergi Rektörlük fuaye alanında 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
