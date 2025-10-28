Haberler

YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mustafa Alper Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada Cumhuriyetin önemine ve Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı.

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mustafa Alper Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oral, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" diyerek emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlık tutkusundan, çağdaşlaşma hedefinden ve millet iradesine duyulan sonsuz inançtan doğduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in özgür düşüncenin, hukukun üstünlüğünün, kadın erkek eşitliğinin, bilimin ve emeğin önünü açan en büyük devrim olduğunu ifade eden Oral, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye'nin her alanda ilerlemesi, üretimde, adalette, eğitimde ve teknolojide çağın öncüsü olması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Yörük köklerimizden aldığımız dayanıklılık, çalışkanlık ve özgürlük bilinciyle bu toprakların geleceğini inşa etmeye kararlıyız. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir karakterdir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin temellerini atan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.