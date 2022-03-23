Yorgun mermi ile ölüme 'olası kast' indirimi

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'da evinin terasından tabanca ile rastgele ateş ederek 970 metre uzaklıkta oto tamirhanesinde aracının lastiğinin değişimini yaptıran Erdem Şeker'in (34) hayatını kaybetmesine neden olan Şahan Ak'a, tutuklu yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası, eylemin 'olası kast' sonucu işlendiğine kanaat getirilerek 16 yıl 8 aya düşürüldü.

çevrede ev ve iş yerleri bulunmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiğinden öldürme suçunu olası kastla işlediği kanaatiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildiği belirtildi.