Yönetmen Muzaffer Mehmet Çağlar'ın ilk filmi Varlık, Altın Koza'da prömiyer yapacak

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Yönetmen Muzaffer Mehmet Çağlar'ın ilk uzun metraj filmi "Varlık"ın prömiyeri, 33. Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen filmde, miras, aile ve vicdan temaları ekseninde tek mekanda geçen bir hikaye ele alınıyor.

Geliştirme sürecinde Sarajevo Film Festivali CineLink Producers' Lab seçkisine 2022'de giren, post-prodüksiyon aşamasında ise geçen sene Antalya Altın Portakal Film Forumu Work in Progress platformunda yer alan yapım, ölüm döşeğindeki bir tüccarın evinde yaşanan tek bir günü merkezine alıyor.

Yapımcılığını Muzaffer Mehmet Çağlar'ın üstlendiği projede, oyuncu Tayfun Çorağan yaklaşık 30 yıllık aranın ardından sinemaya dönüyor.

Çorağan'a, tiyatro ve sinema oyuncusu Sabriye Kara'nın yanı sıra Onur Berk Arslanoğlu, Fatih Topcuoğlu, Bedir Bedir, Nilay Erdönmez, Nagihan Gürkan, Murat Sağlam, Erşan Utku Ölmez, Uğur Arda Başkan, Yavuz Topcuoğlu, Ayşe Günyüz Demirci, Osman Onur Can ve Gurur Aydoğan eşlik ediyor.

Senaryosunu Muzaffer Mehmet Çağlar ile Tahsin Yetkin'in kaleme aldığı filmin uygulayıcı ve idari yapımcılığını Çağla Çağlar ile Gurur Aydoğan, proje geliştirme yapımcılığını ise Nuri Öz yürütüyor.

Görüntü yönetmenliğini Serkan Gülgüler'in üstlendiği filmin çekimleri Erzurum ve İstanbul'da, RED Vista Vision 8K kamera teknolojisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA