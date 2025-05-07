Yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

YOUTUBE'DAKİ SÖZLERİ SONRASI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Canikligil hakkında, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılığın sevk yazısında, Canikligil'in X sosyal medya platformunda yayımlanan 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilmişti. Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği savunulmuştu.

26 MART'TA TUTUKLANMIŞTI

Yazıda, şüphelinin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetiyle kanunda yazılı cezanın alt ve üst sınırları birlikte değerlendirildiğinde tutuklama nedeninin bulunduğu belirtildi. Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla 26 Mart'ta tutuklanmıştı.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 26 Mayıs 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Samsunlu olan Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Canikligil, henüz öğrencilik yıllarında kısa filmler çekmeye başladı. İlker Canikligil, ilk kısa filmini 1992 yılında üniversite sıralarında çekti. Nöbetçi adlı filmin ardından 1994 yılında Ağaç, 1995 yılında Uçmak İstiyorum çektiği kısa filmler arasında yerini aldı. Üniversiteden sonra ise reklam sektöründe yerini aldı.

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Canikligil, yönetmenlik kariyeri boyunca Ağaç adlı kısa filminden itibaren çeşitli ödüller aldı. Adı ilk kez 1994 yılında gerçekleştirilen 8. Altın Koza Film Festivali'nde geçti. 2006 yapımı Gen adlı sinema filmi ile 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. İlker Canikligil, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders verdi ve 2006 yılında akademik kariyerinden istifa etti. Bu yıldan itibaren ise reklam yönetmeni olarak pek çok ajansta çalıştı.

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersleri verdi. Buradan 2014 yılında ayrıldı ve İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri verdi. 2019 yılında ise YouTube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.

İlker Canikligil'in Filmleri