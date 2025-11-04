Yomra'da Tartışma Cinayetle Sonuçlandı: Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren tutuklu sanık, 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 11 Aralık 2024'te Yomra ilçesindeki dairesine gelen Ertuğrul Bakkaloğlu'nu (32) tabancayla öldüren tutuklu sanık Bilal Sarı (27), Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ve yakınları ise duruşma salonunda yer aldı.

Tutuklu sanık Bilal Sarı, savunmasında, maktulün evine gelerek kendisine silah doğrulttuğunu, öldürme kastının olmadığını, kendini korumak amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tahrik altında öldürme suçundan 18 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.