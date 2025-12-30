Haberler

Servis minibüsünün kadına çarpıp, sürüklediği kaza kamerada

Servis minibüsünün kadına çarpıp, sürüklediği kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde yol kenarında bekleyen N.E., bir servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın ardından minibüs, durmadan yoluna devam etti. N.E. hastaneye kaldırılırken, şoför ev hapsine alındı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde yol kenarında beklediği sırada servis minibüsünün çarpmasıyla düşüp, aracın altında sürüklenen N.E. yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S.'nin kontrolündeki servis minibüsü, yol kenarında bekleyen N.E.'ye arkadan çarptı. Servis minibüsünün altında kalan N.E., birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altından kurtulmayı başarıp, ayağa kalkmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N.E.'nin köprücük kemiğinin ve ayağının kırıldığı, vücudunun farklı bölgelerinde ezikler ve morluklar oluştuğu belirtildi.

DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; servis minibüsünün aniden hareket ederek yol kenarında bekleyen kadına arkadan çarptığı, aracın üzerinden geçtiği kadının sürüklendikten sonra ayağa kalkmaya çalıştığı ve aracın durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

ŞOFÖRE EV HAPSİ VERİLDİ

Öte yandan N.E.'nin şikayetçi sonrası servis şoförü Y.S. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı