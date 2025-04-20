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Yomra'da Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yomra Belediyesi, hayvan haklarına saygılı bir ilçe olduklarını belirterek, benzeri olayların tekrar yaşanmaması adına çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet vakası yaşandığı kaydedildi.

Yaşanan olayın üzüntüyle öğrenildiği, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan videoda bir köpeğe eziyet edildiğini gösteren görüntüler üzerine Valilik tarafından olaya el konulduğu bildirildi.

Yomra Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca olayı gerçekleştiren kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiş ve adli-idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca köpek alınmış olup barınağa teslim edilecektir." denildi.

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Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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