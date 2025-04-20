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Yomra'da Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde, köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Yomra Belediyesi, hayvana şiddet olayının üzüntüyle karşılandığını ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınacağını duyurdu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet vakası yaşandığı kaydedildi.

Yaşanan olayın üzüntüyle öğrenildiği, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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