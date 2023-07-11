- Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Hayrabolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 EN 348 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan küçük yaştaki çocuk yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerine verdiği ifadede, küçük yaştaki yayanın arkadaşları ile şakalaştığını ve bir anda yola atladığını, ne olduğunu anlamadığını anlattı. Polis ekipleri, kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.