Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Güncel Haberler

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Adana karayolunda ilçe girişinde meydana geldi. Niğde'den bir yakınlarının cenazesinden İzmir'e dönen Sinan Yar'ın (40) kullandığı 20 AGY 716 plakalı otomobil, bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen beyaz eşya tamircisi Muharrem Koç'a çarptı. Kanlar içinde kalan 2 çocuk babası Koç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Sinan Yar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Güncel

Muharrem Koç Ereğli Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title