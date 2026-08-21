Haberler

Hatay'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Hatay'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Sinoplu (53) hayatını kaybetti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Sinoplu (53) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antakya-Cilvegözü kara yolunda meydana geldi. A.Ş. (41) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçen Emine Sinoplu'ya çarptı. Metrelerce savrulan Sinoplu yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sinoplu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Sinoplu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada

Kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada
Özcan Deniz’den eşine sürpriz! Samar Dadgar’ın dileği duygulandırdı

Özcan Deniz’den eşine sürpriz! Samar Dadgar’ın dileği duygulandırdı
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Parmaklıklar ardında büyük pişmanlık yaşıyor: Özgürlüğüme kavuşunca...
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine 25 milyon euroluk genç yıldız

Gidiyor! Yerine 25 milyon euroluk genç yıldız
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı