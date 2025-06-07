Yolkonak Belediyesi'nden Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı

Yolkonak Belediyesi'nden Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı
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Tokat Niksar Yolkonak Belediyesi, ilk kez düzenlediği kahvaltı programıyla Yolkonaklıları bir araya getirdi. Katılımcılar, Kurban Bayramı'nı kutlayarak dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Tokat Niksar Yolkonak Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen kahvaltı programında Yolkonaklılar bir araya geldi.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programa katılan Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonaklıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliği artıran, küslüklerin bittiği, dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirten Çeçen, organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanı Süleyman Özgür ile tüm çalışanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Özgür ise belediye tarafından ilk defa düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberliğe dikkati çekti.

Hemşehrileriyle buluşmanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getiren Özgür, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programa Niksar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, MHP Niksar İlçe Başkanı Ali Körükcü, MHP Niksar Belediye Meclis Üyesi Taha Tepebaşı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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