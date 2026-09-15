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Yoldan geçerken minibüsün çarptığı çocuk yaralandı; sürücü gözaltında

Yoldan geçerken minibüsün çarptığı çocuk yaralandı; sürücü gözaltında
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ADANA’da, koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Suriyeli Muhammed Mınzır (12) ağır yaralandı.

ADANA'da, koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Suriyeli Muhammed Mınzır (12) ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Serhat A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Serhat A.'nın kullandığı 01 M 0144 plakalı minibüs, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Muhammed Mınzır'a çarptı. Yol kenarına savrulan Mınzır, metrelerce sürüklendi. Çevredekiler yaralı çocuğun yardımına koşarken, aracından inen sürücü Serhat A. ise tekrar bindiği minibüsle kaçtı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Mınzır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Serhat A.'nın ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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