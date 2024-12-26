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Yolda yürürken buz kütlesinin altında kalan genç, hayatını kaybetti

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Erzurum'da bir apartmanın çatısından kopan buz kütlesi, yolda yürüyen Atatürk Üniversitesi öğrencisi Arif Talat Algın'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'da yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BUZ KÜTLESİ BAŞINA DÜŞTÜ

Olay, saat 03.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1'inci Sümbül Sokakta meydana geldi. Bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın'ın başına düştü. Algın'ın kanlar içerisinde yere düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENECEK

Vefat eden Algın için yarın Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenleneceği öğrenildi. Fakülte bahçesindeki törenin ardından Algın'ın cenazesi Bursa'ya gönderilecek.

Yolda yürürken buz kütlesinin altında kalan genç, hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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