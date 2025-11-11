Haberler

Yolda Karşıya Geçerken Otomobilin Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Samet G. (28), bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kafatasında kırık tespit edilen yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Samet G. (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yenice köprülü kavşakta meydana geldi. Mehmet D. (37) yönetimindeki 27 AZY 634 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Samet G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Samet G., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen yaralı, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin sürücü Mehmet D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

