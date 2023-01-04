Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arızalanan araçlarına bakan baba ve oğul, cipin çarpmasıyla hayatlarını kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Terme ilçesinde yolda arızalanan otomobillerini itmeye çalışan Ömür Kaynar ile oğlu Önder Kaynar, araçlarına cipin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Sabah saatlerinde Ordu- Samsun kara yolu Terme ilçesi sanayi kavşağında Önder Kaynar idaresindeki otomobil arızalandı. Sürücü ile babası Ömür Kaynar, otomobili yol kenarına itmeye çalıştı.

CİPİN ÇARPMASIYLA SAVRULDULAR

Bu arada Metin Ataş'ın kullandığı cip, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Ataş ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLDA ARIZALANAN OTOMOBİLE CİP ÇARPTI; BABA İLE OĞLU ÖLDÜ O ANLAR KAMERADA

KAZA ANI KAMERADA

Samsun'un Terme ilçesinde, yolda kalan otomobillerini itmeye çalışırken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömür Kaynar ile oğlu Önder Kaynar'ın son anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlarının arkasında beklerken cipin çarptığı baba ve oğlunun savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Güray Dilli :

Ah be kardeşim , dörtlüleri yakıp beklerken yardım çağırsana , araçtan neden inersin , trafik yoğun

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Niğra:

Allah rahmet eylesin cennet mekanları olsun

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
ÖZGÜR KARDEŞ:

araçlarımızın bakımını yaptırıp binelim lütfen. yolda kalınıyor sonra başkalarının zamanı çalınıyor ne gerek var. burda da araba yüzünden başlarına talihsiz bi olay gelmiş yazık allah cc rahmet eylesin.

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title