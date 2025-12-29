Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da kullandığı yolcu otobüsünün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan sürücü, "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince 21 Ağustos 2024'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan sanık idaresindeki otobüsün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirtti.

Silahlardan haberinin olmadığını öne süren S.A'nın cep telefonundaki incelemede silah ticaretine ilişkin mesajlar ve banka dekontları bulunduğunu aktaran savcı, sanığın "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

S.A. ise savunmasında, koliyi Konya'da tanımadığı bir kişiden teslim aldığını ve içinde silah olduğunu bilmediğini öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Koliyi veren kişi makinE parçası dediği için ağırlığı dikkatimi çekmedi. Aslında o koliyi alıp bagaja yerleştirmek muavinin görevidir fakat muavin o sırada uyuyordu. O nedenle zaman kaybetmemek için yol kenarında bekleyen araçtan koliyi aldım ve bagaja koydum."

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.