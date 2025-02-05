İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Seçimi doğru tahmin eden anket şirketi sordu! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Yolcu otobüsü metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı: 10'u ağır 28 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada 10'u ağır, 28 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

25 METREDEN YUVARLANDI

Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı. Bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı.

Yolcu otobüsü metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı: 10'u ağır 28 yaralı

10 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. 50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yolcu otobüsü metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı: 10'u ağır 28 yaralı

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Yolcu otobüsü metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı: 10'u ağır 28 yaralı

Yolcu otobüsü metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı: 10'u ağır 28 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yunus Uğur - Güncel
img

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
img

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
img

Kırmızı ette vatandaşın yüzünü güldürecek uygulama başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.