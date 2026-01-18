Haberler

Hasarlı kaza sonrası yol kenarında beklerken otobüsün çarptığı kişi toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, araçlarından inip yol kenarında bekleyen Adem Sürmeli, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Eşi ve kızı da kazada ağır yaralandı, otobüs şoförü tutuklandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hasarlı kaza sonrası araçlarından inip yol kenarında beklerken yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Adem Sürmeli (57), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Elifli Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. 55 JN 996 plakalı otomobil, aynı yöne giden 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kaza sonrası araçlardaki kişiler indi. Bu sırada E.Ü. (56) yönetimindeki, içinde 8 yolcu bulunan 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü, araçlarından inip yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan Sürmeli (55), Burcu Sürmeli (36) ve Adem Sürmeli'ye çarptı. Kazada Adem Sürmeli hayatını kaybederken, eşi Tezcan ile kızı Burcu Sürmeli ağır yaralandı.

Adem Sürmeli'nin cenazesi, ilçedeki Esentepe Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Yakıntaş Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan Tezcan Sürmeli'nin tedavisinin sürdüğü, kızı Burcu Sürmeli'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada, kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otobüsü şoförü Engin Ünal, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
