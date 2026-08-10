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Salihli'de Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Salihli'de Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, aynı yöne giden kamyona çarptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, aynı yöne giden kamyona çarptı. Kamyon şoförü Mehmet Işık (46) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Salihli'ye giden Ferit Erdoğdu (46) yönetimindeki 38 EP 412 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık'ın kullandığı iş makinesi yüklü 54 VD 057 plakalı kamyona arkadan çarptı. Savrulan kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçtaki Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov, otobüs şoförü Erdoğdu ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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