Yol Verme Tartışmasında TIR ile Ölüm: Şoföre 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yol verme tartışmasında Mustafa Kaya'nın (65) üzerinden geçerek ölümüne neden olan TIR'ın şoförü Mustafa Demir, 'Olası kast ile öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde 6 Nisan 2024'te saat 22.00 sıralarında, 55 SB 560 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Demir ile BJ-090-RX Fransa plakalı otomobilin sürücüsü A.K., yol verme tartışmasında birbirlerine korna çalıp, selektör yaptı. A.K., Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, TIR şoförünü bekledi. Demir de hemen arkasından bölgeye geldi. TIR şoförü ile otomobilden inen sürücü A.K. ve yanındaki Mustafa Kaya arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmada Mustafa Demir'in hareket ettirdiği TIR, Mustafa Kaya'nın bacağının üzerinden geçti. TIR'ın altında kalan Kaya, yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mustafa Demir verdiği ifadede, "Araçtan 3 kişi indi ve TIR'ın önüne geçti. Ben de kafamı çıkarıp, 'Ne oluyor hayırdır, selektör yapıyorsun' diye sorunca şoför kapısına gelip kapıyı açmaya çalıştı. Kapı kilitliydi ama cam açıktı. Kollarımdan tutup aşağı doğru çekmeye başladı. Ben de kendimi kurtarmak için aracımı vitese takıp sola ilerledikten sonra sağa çevirerek hareket ettim ve olay yerinden kaçtım. Sonra jandarmaya gittim, gittiğimde birine zarar verdiğimi bilmiyordum" dedi.

Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli, bir süre sonra adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kavak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Demir hakkında 'Kastla ölüme neden olma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, "Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre maktul Mustafa Kaya'nın kesin ölüm sebebinin genel beden travmasına bağlı alt ve üst ekstremite parçalı kemik kırıklarıyla beraber büyük damar yaralanması ile bundan gelişen iç ve dış kanamanın olduğu, şüphelinin eylemlerini olası ağır sonucu göze alarak gerçekleştirdiği, yaşanan tartışma ve olaylarda ilk haksız eylemin hangi taraftan geldiğinin tespit edilemediği, bu nedenle şüphelinin lehine olarak hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği, şüphelinin olası kast ile ölüme neden olma ve mala zarar verme suçlarını gerçekleştirdiği anlaşılmakta" ifadelerine yer verildi.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra Mustafa Demir'in, 'Olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Demir'in 'Mala zarar verme' suçundan ise yeterli suç unsurları oluşmadığından beraatine karar verildi.