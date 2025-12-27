Ankara'da otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförü A.S.'yi darbeden şüpheli tutuklandı.

Atatürk Bulvarı Opera Üst Geçidi altındaki duraklarda dün akşam saatlerinde yol verme meselesi yüzünden belediye otobüsü şoförü A.S. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüse binen Ş.K., A.S.'yi darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.