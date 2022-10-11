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Denizli'de bir kadın yol kenarında elleri ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu

Güncel Haberler

Denizli'de yol kenarında battaniyeye sarılı halde elleri ve ayakları bağlı cansız beden bulundu. Kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığı tahmin ediliyor.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkizine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de bir kadın yol kenarında elleri ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BATTANİYEYE SARILI BULUNDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde battaniyeye sarılı halde bulunan kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığı tahmin ediliyor.

Denizli'de bir kadın yol kenarında elleri ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedi bulunan kadının kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Adli Tıp 3. Sayfa Güncel Haberler

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