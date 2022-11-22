Terörün hayattan kopardığı Ayşenur öğretmenden geriye acı hikayesi kaldı

Evinde taziyeleri kabul eden Hayriye Alkan, AA muhabirine, sabah okula yolladığı kızının evine dönemediğini söyledi.

Halen olayın şokunda olduğunu dile getiren Alkan, "Allah'ım sabır versin, nasıl yapacağım bilemiyorum. Şaşırdım kaldım. Rabb'im bizlere sabır versin." dedi.

"KIZIM İYİ NİYETLİYDİ, KALBİ GÜZELDİ"

Kızının hayallerini anlatan gözü yaşlı anne, şöyle konuştu: "Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken, anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum."

"YAVRUMU BU SABAH OKULA UĞURLADIM"

Alkan, kızının okula yaklaşık 3 ay önce başladığını anlatarak, "Okula severek gidiyordu, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Tatilden sonra bugün ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha da göremedim." ifadelerini kullandı.

"BEN ÇOCUĞUMU YOKSULLUKLA BÜYÜTTÜM"

Terör örgütünü lanetleyen Alkan, şöyle devam etti: "Allah onları kahretsin. Artık bitsin, analar ağlamasın, bacılar ağlamasın. Rabb'im bizleri yaktı, başkalarını yakmasın. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın. Bu saldırılara son versinler. Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. Adıyaman Üniversitesinin öğrencisiydi. Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi, sonu da böyle oldu. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum."

NE OLMUŞTU?

Fırat'ın doğusundaki YPG/ Pkk'lı teröristlerce dün Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine 10 havan-roket atılmış, roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan ile çevredeki 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.