YÖK ve üniversitelerde atama ve yükseltmeye merkezi alt sınır 2027'de belirlenecek

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Üniversitelerde akademik personelin atama ve yükseltme kriterlerine merkezi alt sınır getirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerde, veriye dayalı politika geliştirme süreçlerinin ve büyük verinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Üniversitelerin performans göstergeleri kapsamında güncel verileri takip edilerek performans değerlendirme raporları belirli aralıklarla paylaşılacak.

Alan bazlı eşleştirmeler aracılığıyla yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini artırmaya yönelik modeller geliştirilecek.

Yükseköğretim kontenjanlarının üniversitelerin kapasiteleri ölçüsünde, sektörel iş gücü arz ve talebinin mevcut durum ve öngörülerle uyumlu olarak ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenmesi sağlanacak.

Üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin ekonomik, sosyal, doğal ve sınai potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim stratejisi olan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"nin etkinliği artırılacak.

Açık öğretim sistemindeki programlar sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilecek

Açık öğretim sistemindeki programlar sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilerek, yükseköğretim sistemi içindeki ağırlığı azaltılacak.

Bu kapsamda ortaöğretim mezunlarının yükseköğrenime devamına ilişkin açık öğretim programlarındaki kontenjanlar, programın niteliği göz önüne alınarak belirlenecek.

Ayrıca açık öğretim, yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme odaklı olarak yeniden yapılandırılacak.

Mezunların iş gücü piyasası performansları düzenli takip edilecek

Yıllık programa göre, yükseköğretim kurumlarında akademik personelin niteliği yükseltilecek.

Bu doğrultuda üniversitelerin atama ve yükseltme kriterlerinin alt sınırı merkezi olarak belirlenecek. Buna yönelik olan mevzuat çalışmaları 2027'de tamamlanacak.

2027 yıllık programda, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki yetkinlikleri artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara da yer verildi.

Bu çalışmalara yönelik sektör temsilcilerinin katılımıyla programların oluşturulması, yeterliliklerin belirlenmesi ve uygulamalı eğitimlerin sektörle birlikte yürütülmesi sağlanacak.

Üniversitelerde kariyer merkezlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik kariyer rehberliği ve danışmanlığı faaliyetleri yaygınlaştırılarak bu faaliyetlerin erişilebilirliği desteklenecek.

Mezunların iş gücü piyasası performansları düzenli takip edilerek ilgili göstergelerde üniversitelerin gelişimleri izlenecek.

Üniversitelerin yetkinlik analizine ve ihtisas alanına uygun doktora programları açılacak

Yıllık programa göre, üniversitelerin yetkin olduğu alanlarda öğrencilerin mesleki ve teknik bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacıyla sanayi işbirlikleri ve ortak eğitim modellerinin tesisine yönelik çalışmalar yapılacak.

Ayrıca üniversitelerde nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artırılması sağlanacak ve üniversitelerin uluslararası öğrenci kabulünde sadece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) esas alınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Gelecek yıl nitelikli yabancı uyruklu doktoralı araştırmacı ve akademisyenlerin istihdamını özendirici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli yabancı uyruklu doktoralı uluslararası bilim insanlarının istihdamı desteklenecek.

Yükseköğretim ekosisteminde tanınırlığı yüksek ve uluslararası sıralamalarda yer alan üniversitelerle ortak doktora programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Doktora programları ve öğrenci kabul koşulları gözden geçirilecek, üniversitelerin yetkinlik analizine ve ihtisas alanına uygun doktora programları oluşturulması sağlanacak. Bu doğrultuda üniversitelerin doktora programı açma kriterleri, niteliği artıracak şekilde gözden geçirilecek.

Kaynak: AA