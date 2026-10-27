Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YÖK ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı, üniversiteler forumu için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YÖK ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı, üniversiteler forumu için toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ile çalışma toplantısı yaptı. İki ülkeden rektörlerin de katıldığı toplantıda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırmalar ve Türkiye–Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu ele alındı.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

YÖK Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ve beraberindeki heyetin, iki ülkeden üniversite rektörlerinin de yer aldığı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenlenen toplantının gündemini, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki akademik ilişkilerin geleceği ve üniversitelerimizin birlikte çalışabileceği alanlar oluşturdu. Öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak araştırmaların geliştirilmesi ve mesleki eğitimde Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanılması öncelikli konular arasında yer aldı. Görüşmede ayrıca, üniversiteler arasında doğrudan temasları güçlendirmek ve yeni akademik ortaklıkların önünü açmak amacıyla düzenlenmesi öngörülen Türkiye–Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu üzerinde duruldu."

Kaynak: ANKA
Bu haber 396 sitede yayınlandı.
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Batrakov

Sen neymişsin be Batrakov!
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Muş'ta arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşinin ailesine ateş açan emekli polis intihar etti, yeğeni de öldü

Emekli polis kardeşinin ailesine ateş açtı! Yeğeni de öldü
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
İsrail'de ortalık karıştı! Muhalefet liderine bıçaklı saldırı girişimi

Seçim günü muhalefet liderini ortadan kaldırmaya kalktılar