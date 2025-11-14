Haberler

YÖK Üyesi ve Rektör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murtaza Bedir ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tarımsal üretim ve teknoloji geliştirme alanında incelemelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Murtaza Bedir ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 17'nci İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı kapsamında TOGÜ'ye gelen Bedir ile Köse, kurutma serası ve Milli Teknoloji Atölyesinde incelemede bulundu.

Ziyarette serada yürütülen tarımsal üretim teknikleri, kurutma teknolojileri ve öğrencilerin uygulama alanlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

Milli Teknoloji Atölyesi'nde ise öğrencilerin teknoloji geliştirme, tasarım ve prototipleme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray da bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
