YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı Mİlli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şalpazarı Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'i ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şalpazarı Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'i ziyaret etti. Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı'ndaki temasları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Karaman, kısa süre önce göreve başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'e yeni görevinde başarılar diledi. Karaman'a ziyarette, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Harun Kahveci de eşlik etti. AA / Turgay İkinci - Güncel milli eğitim bakanlığı Hüseyin Türkmen Şalpazarı Karaman Güncel Haberler

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