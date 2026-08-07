Uluslararası mezunlara ikamet izni kolaylığı: Süre iki yıla çıkıyor

(ANKARA) - Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunlar, gerekli şartları sağlamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek. Böylece kısa dönem ikamet izni süresi toplam iki yıla kadar çıkabilecek.

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere bildirilen düzenlemeye göre, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvurarak bir yıllık kısa dönem ikamet izni alan uluslararası mezunlar, gerekli şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunarak ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek.

Düzenlemeyle uluslararası mezunların lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri, akademik çalışmalarını sürdürmeleri ve niteliklerine uygun istihdam olanaklarından yararlanmaları desteklenirken, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA