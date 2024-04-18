Üye Girişi
Haberler

YÖK, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerle ilgili iddialara yanıt verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemlerinin Türk vatandaşı öğrenciler için herhangi bir hak kaybına neden olmadığı vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgili, "Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır" açıklamasını yaptı.

YÖK, Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını suçlayıcı bazı açıklama ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bütün dünyada uluslararası öğrenci adaylarının başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulduğu hatırlatılarak, Türkiye'de de bu öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarının tabi oldukları esaslara/mezvuatlara göre öğrencilik hakkı elde ettikleri vurgulandı. Açıklamada, " Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler" denildi.

YÖK'ün açıklaması şöyle:

" Türkiye, eğitim kalitesi, güvenli hayat ve çok kültürlü yaşam geleneği gibi birçok olumlu niteliğiyle uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Nitekim dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır.

Bütün dünyada uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulmaktadır. Türkiye'de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara/mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, Yükseköğretim Kurulunun ve üniversitelerimizin temel stratejik hedeflerinden biridir. Nitekim bu hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalkınma Planları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler.

Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title