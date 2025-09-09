YÖK, Mazeret Kayıt Hakkını Uzattı

Haberler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre yerleştiği halde kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkının 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
