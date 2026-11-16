YÖK, İTÜ'de robotların kendi hareketlerine karar vereceği çalışmaları duyurdu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) robotların çevrelerini algılayabilmesi, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi ve kendi hareketlerine karar verebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, İTÜ bünyesinde kurulan Erdal Aksoy Endüstriyel Robotik ve Yapay Zeka Laboratuvarının, insansı robotlar ile fiziksel yapay zekayı aynı araştırma altyapısında buluşturduğu kaydedildi.

Merkezde 2 insansı robot, 2 köpek robot, 2 dron, mobil ve endüstriyel robotlar, yapay zeka bilgisayarları ile çeşitli robotik ve PLC eğitim setleri bulunduğu belirtilen açıklamada, laboratuvarda yaklaşık 30 kişilik ekibin robotik, yapay zeka ve endüstriyel otomasyon alanlarında araştırmalar yürüttüğü ifade edildi.

Araştırma ekibi, fiziksel yapay zeka teknolojilerini endüstriyel üretimden arama kurtarmaya kadar farklı alanlarda kullanmayı hedefliyor.

Robotlar değişen koşullara uyum sağlayacak

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal, çalışmaların yaklaşık iki yıl önce başladığını anlatarak, fiziksel yapay zeka araştırmaları için gerekli donanım altyapısını oluşturduklarını aktardı.

Laboratuvarın Türkiye'de fiziksel yapay zeka temasıyla kurulan tek merkez olduğunu bildiren Ünal, laboratuvarın donanım açısından dünyadaki birçok üniversiteden daha iyi donanıma sahip olduğunu söyledi.

Ünal, fiziksel yapay zeka ile robotların farklı çevre koşullarına uyum sağlayan, öğrenebilen ve karar verebilen sistemlere dönüştürülmesinin hedeflendiğini anlatarak, "Biz yapay zekanın makineler ve robotlar yardımıyla dünyayı algılayabildiği, dünyayı deneyimleyebildiği bir fiziksel altyapı kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İTÜ Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ayça Necla Acar da laboratuvarda köpek robotlar ve mobil robotların kontrol sistemleri üzerinde çalıştığını, özellikle eğimli arazilerde robotların hız ve duruş kontrolünü geliştirmeye yönelik çalışma yürüttüklerini, hareketlerin ve görev sürelerinin optimize edilmesiyle enerji verimliliğinin artırılabileceğini anlattı.

Acar, geliştirdikleri sistemlerin ilerleyen süreçte engebeli arazilerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde robotların daha kısa sürede, daha verimli görev yapmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

İTÜ Matematik Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve laboratuvarda lisans araştırmacısı olarak görev yapan Emin Meydanoğlu ise insansı robotların nasıl hareket edeceklerine ve hangi görevleri yerine getireceklerine karar vermelerini sağlayacak fiziksel yapay zeka sistemleri üzerinde çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA