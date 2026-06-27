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YÖK, Moritanya ile yükseköğretimde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı

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YÖK ile Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptı imzalandı. Moritanya, Türk üniversitesi kurulması talebinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen imza töreni öncesinde, Moritanya İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Prof. Yacoub Ould Moine ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Bakan Moine, "Bizim öğrencilik yıllarımızda Fransa'da okumak modaydı ama artık durum değişti. Şimdi Türkiye'de eğitim almak çok değerli." ifadesini kullandı.

Bunun bir fırsat olduğuna işaret eden Bakan Moine, Moritanya'da bir Türk üniversitesi kurulması talebinde bulundu.

Bakan Moine, böyle bir üniversitenin Moritanya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden de talep göreceğini belirtti.

YÖK Başkanı Özvar da "Türkiye'nin güzide üniversitelerinin bazı programlarını Moritanya'da açmak üzere mutabakat arayışımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde konuşan Özvar, Moritanya'da bir Türk üniversitesi açılması veya bu sürecin olgunlaşma sürecinde Nuakşot Üniversitesi bünyesinde bir Türk fakültesi açılması yönündeki stratejik önerisini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Özvar, "Nuakşot Üniversitesi kampüsünde arsa veya bina tahsisine hazır olduğunuza dair yapıcı taahhüdünüz ve Moritanya halkının Türkçe öğrenimine göstermiş olduğu yoğun rağbet bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vizyoner öneriyi uzun vadeli ve stratejik bir işbirliği perspektifiyle değerlendirmeye hazırız." görüşlerini aktardı.

Mutabakat zaptının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatacağını belirten Özvar, "Bu mutabakat zaptını yalnızca hukuki metin olarak değil, üniversitelerimiz arasında somut, dinamik ve modern işbirliklerini hayata geçirecek stratejik bir yol haritası olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak lisans ve lisansüstü programlarının geliştirilmesi konularında mutabık kaldıklarını dile getiren Özvar, özellikle dijital yükseköğretim alanındaki işbirliğine önem verdiklerini, bu konuda ortak çalışma yapacaklarını kaydetti.

Mutabakat zaptıyla iki ülke yükseköğretim kurumları arasında doğrudan işbirliğinin geliştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak alt anlaşmalar için hukuki çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında ortak uzaktan öğretim platformları ve sanal sınıfların kurulması, e-öğrenme teknolojilerinin paylaşılması ile Moritanya'daki üniversite hizmetlerinin dijitalleştirilerek modernize edilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

İki ülke arasında öğrenci ve araştırmacı hareketliliğinin yıllık burs kontenjanları aracılığıyla artırılması, üniversitelerde ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve Moritanya'da bilimsel ve teknik amaçlı Türkçe öğretim müfredatının geliştirilmesi de mutabakat zaptının öngördüğü işbirliği alanları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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