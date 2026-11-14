Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YÖK başkanlığında 9 üyeli Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan 9 üyeli Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi'ne YÖK Başkanı başkanlık edecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, komitenin üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarını paydaş kurumlarla gidereceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin, "Üniversite hastanelerimizin ihtiyaçlarını paydaş kurumlarımızla birlikte gidereceğiz." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kuruluşuna ilişkin usul ve esasları belirlenen Komiteye, YÖK Başkanı başkanlık edecek.

Toplam 9 üyeden oluşacak Komitede, kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra üniversitelerden seçilecek temsilciler de görev alacak.

Komitede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun temsilcileri bulunacak.

Ayrıca devlet yükseköğretim kurumlarında görevli rektörler arasından bir rektör ile üniversite hastanelerinin başhekimleri arasından bir temsilci YÖK tarafından seçilecek.

Mali sürdürülebilirlik ve hizmet kalitesi ön planda olacak

Komite, üniversite hastanelerinin mali durumlarını ve döner sermaye gelir-giderlerini izleyecek. Mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonu ve ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak.

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin, verimliliğinin ve hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek.

Eğitim, araştırma ve dijital dönüşüm desteklenecek

Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, personel ve kadro ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, idari süreçlerin iyileştirilmesi de Komitenin çalışma alanları arasında yer alacak.

Bu konulardaki ihtiyaç ve öneriler, Komite üyesi ilgili kurumların ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak. Ayrıca yapay zeka ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi teşvik edilecek.

Komitenin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasında toplanması öngörülüyor. Bu takvim doğrultusunda ilk toplantının ocak ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Komite, faaliyetlerine ilişkin altışar aylık izleme raporlarını aralık ve haziran aylarında, yıllık ilerleme raporlarını ise izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar ilgili kurumlara sunacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, yeni koordinasyon yapısına ilişkin, "Üniversite hastanelerimizin ihtiyaçlarını paydaş kurumlarımızla birlikte gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Özvar, üniversite hastanelerini mali açıdan sürdürülebilir, bilimsel açıdan güçlü ve sağlık hizmetlerinde daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi13

Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama

Bizim Çocuklar'ın asıl problemini açıkladı: Çaresini bulacaklar
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu18

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı32

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı