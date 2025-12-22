YÖK Başkanı Özvar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Senato Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek öğretimde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin çalışmayı üniversitelerle birlikte yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesini ziyaret eden Özvar, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek'ten, yerleşke içerisinde yer alan Yenikapı Mevlevihanesi ile üniversitenin imkan ve kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra rektörlük binasına geçerek Şimşek ile basına kapalı görüşme gerçekleştiren Özvar, görüşmenin ardından üniversitenin senato toplantısında katılıp akademisyenlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Özvar, burada yaptığı konuşmada, 208 üniversiteyle Türkiye'nin yükseköğretim alanına hizmet ettiklerini, bunlardan 79'unun vakıf üniversitesi statüsünde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bütün üniversitelere eşit mesafede bir tutum sergilemeyi önemli bir görev addettiklerini ifade eden Özvar, "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu" çerçevesinde ortaya koydukları perspektifle uygulamaya alacakları bazı iş ve işlemleri üniversitelerle birlikte istişare ettiklerini aktardı.

Yüksek öğretimde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin çalışmayı üniversitelerle birlikte yapmaya devam ettiklerini belirten Özvar, şöyle devam etti:

"8 sömestri 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkan verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmek istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor, 'Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek? Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim."

Prof. Dr. Özvar, bu modelle hem öğrencilerin zaman kaybı açısından büyük kazanım elde edeceğini hem de üniversitelerin bir yıldan daha fazla istifade edeceğini dile getirdi.

Bunun yeni bir model olmadığını vurgulayan Özvar, dünyanın birçok ülkesinde bu sistemin uygulandığını, Türkiye'de de denemesini yapan vakıf üniversitelerinin bulunduğunu belirtti.

İkinci öğretim uygulamasını kaldırdıklarını da hatırlatan Özvar, "İkinci öğretimin kalkması üniversitelerimizin pek çoğunda aslında ciddi bir zaman boşluğu meydana getirmiş oldu. Bu şekilde kaldırdığımız ikinci öğretim programları ve bunun yanı sıra sistemin dışına çıkardığımız pek çok program dolayısıyla üniversitelerimizin elleri rahatlamış bulunuyor. İkinci öğretim programlarının kaldırılmasının yanında, mezunlarına istihdam olanakları sağlamak bakımından zayıflayan programları da artık sistemin dışına çıkartıyoruz. Üniversitelerimizin bu programları açmak ısrarından artık vazgeçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Özvar, yapay zeka alanında yeni bölümlerin de artarak devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Programların bir kısmını sistemin dışına çıkarırken, diğer tarafta 'çağın yetkinlikleri' diye tabir edilen, bilhassa bilim ve teknolojide hızlı değişimler sebebiyle ortaya çıkan yeni beceri açığını giderebilmek maksadıyla üniversitelerimizde yapay zeka temelli, bilişim ağırlıklı programlar açmaya devam edeceğiz. Son 3 yılda sisteme 20'ye yakın bilişim ve yapay zeka temelli programlar açtık. Bunların 13 tanesi ön lisans, geri kalanları ise lisans düzeyindeki programlardır. Üniversitelerimizden bu yeni açılan programların takibini arzu ediyoruz. 100'e yakın devlet üniversitesinde bu yeni programları açtığımızı bilmenizi isteriz."

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Şimşek ise YÖK Başkanı Özvar'ı misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şimşek, 2010 yılında kurulan FSMVÜ'nün, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının bünyesinde kurulması hasebiyle tarihi bağları güçlü bir üniversite olduğunu söyledi.