YÖK Başkanı Özvar, Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed ile görüştü

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Muhyiddin Salim Ahmed ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Sayın Muhyiddin Salim Ahmed ve beraberindeki heyeti Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Köklü dostluk ve dayanışma temelinde, Türkiye ile Sudan arasında başta yükseköğretim olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliklerimizi geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Türkiye olarak kardeş Sudan'la ortaklıklarımızı ve tecrübe paylaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Sayın Bakan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA