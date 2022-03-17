YÖK Başkanı Özvar: Özel öğrenci geçişi 'konuk öğrenci' statüsünde devam imkanı veriyor (2)

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ' Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK ile imzaladıkları protokol kapsamında araştırma üniversitelerine performanslarına göre kaynak aktarımı yapılacağını söyledi. Şenel, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bu yıl 2 kez verilecek olan destek 5 yıl boyunca her sene artarak devam edecek ve kaynağın kullanılacağı alanların belirlenmesi, proje süreçlerinin yürütülmesi, kaynak kullanımının değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılacak. Üniversitelerimiz bilgi üretme ve araştırma yapma fonksiyonlarıyla amaca ulaşmada en önemli faktörlerdendir. Üniversitelerdeki araştırmacı sayısının ve niteliğinin artırılması kritik öneme sahiptir. Son 20 yılda hükumetlerimiz tarafından üniversitelerin yaygınlaştırılması sağlandı, diğer yanda çok çeşitli politikalar hayata geçirildi. 2022 yılında üniversitelerin araştırma alt yapı projelerine 565 milyon TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Kaynak içinde araştırma üniversitelerinin payı yüzde 67" dedi.

Nursima ÖZONUR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,