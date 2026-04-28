YÖK Başkanı Özvar, Malezya'da temaslarda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malezya'da Yükseköğretim Bakanlığı ile Malezya İslami Anlayış Enstitüsü tarafından düzenlenen "Jeopolitik Kriz Zamanlarında Müslüman Birliği" konulu "Malaysia Madani Akademisyenler Forumu"na katıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, uluslararası yükseköğretim işbirliklerini geliştirmek ve küresel konuları akademik zeminde değerlendirmek amacıyla Malezya'da bir dizi temaslarda bulundu.

Ziyareti kapsamında Özvar, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ev sahipliğinde, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının yer aldığı "Jeopolitik Kriz Zamanlarında Müslüman Birliği" konulu Malaysia Madani Akademisyenler Forumu'na katıldı.

Forumda, İslam dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesi, çok yönlü işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak perspektif oluşturulmasına yönelik konular ele alındı.

Malezya- Türkiye Liderlik Programı'na da katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, ateşkes taahhütlerine rağmen İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki saldırıları en güçlü şekilde kınadığını dile getirdi.

Özvar, "Bu vahşet karşısında sessiz kalan ve insanlığın gerektirdiği en temel adımları dahi atmayan güçleri de ayrıca kınıyorum." ifadesini kullandı.

Son yıllarda yükseköğretim alanında dünya genelinde derin, çok boyutlu ve kapsamlı değişimlere tanıklık edildiğini belirten Özvar, dijital teknolojilerdeki hızlı gelişmelerin, yapay zekanın eğitim ve araştırma üzerindeki artan etkisinin, yeşil dönüşümün, artan küresel rekabet ve iş gücü piyasalarındaki köklü değişimlerin üniversitelerin rol ve sorumluluklarını yeniden tanımladığını vurguladı.

"Yükseköğretimde değişen tablo, daha esnek ve yenilikçi yaklaşımları gerekli kılmaktadır"

Yükseköğretim kurumlarının, bilginin üretildiği ve aktarıldığı yerler olmanın yanı sıra toplumsal dönüşüme yön veren, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan, yeniliği destekleyen ve küresel sorunlara çözüm üreten stratejik aktörler olduğunun altını çizen Özvar, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim sistemleri yeni nesil sınamalarla karşı karşıyadır. Mezun istihdamı, beceri uyumsuzluğu, hızla değişen meslekler, kalite güvencesi, uluslararası rekabet ve akademik üretkenliğin sürdürülebilirliği gibi konular, üniversiteler ve politika yapıcılar açısından önemli gündem başlıklarıdır. Öte yandan, küresel etkileri olan yeni bölgesel askeri çatışmalar yalnızca askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda değil, yükseköğretim alanında da ciddi zorluklar doğurmaktadır. Bu tür çatışmaların üniversiteler, araştırmacılar, öğrenciler ve uluslararası akademik işbirlikleri açısından önemli sorunlar yarattığı açıktır."

Özvar, İsrail ve ABD tarafından başlatılan İran'a yönelik saldırıların, küresel bir enerji krizini tetiklemenin yanı sıra, küresel yükseköğretim topluluğu açısından da ciddi sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığının altını çizerek, "Nispeten daha az gelişmiş ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenler, küresel yükseköğretime erişimde daha büyük engellerle karşılaşabilir. Bu tür kısıtlamalar, üniversitelerin kapsayıcı misyonunu zayıflatacak ve mevcut küresel eşitsizlikleri daha da derinleştirecektir. Artık bu zorlukların yalnızca geleneksel yöntemlerle ele alınması mümkün değildir. Yükseköğretimde değişen tablo, daha esnek, yenilikçi ve bütüncül yaklaşımları gerekli kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, Türkiye ile Malezya arasındaki köklü dostane ilişkilerin, yükseköğretim alanındaki işbirlikleriyle daha da güçlendiğini ve kurumsallaştığını belirtti.

"Yaklaşımımız iki temel ilke üzerine kuruludur: işbirliği ve rekabet"

Prof. Dr. Özvar, Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komitesi 2. Toplantısı'nın açılışında da bir konuşma yaptı.

Yükseköğretimin geleceği şekillendirmede merkezi bir rol oynadığı konusunda ortak bir anlayışa sahip olunduğunu ifade eden Özvar, bu alanın akademik değişimin yanı sıra yenilik, ekonomik kalkınma ve küresel etkileşime katkı sağladığına, bu bağlamda üniversitelerin ve araştırma kurumlarının kilit aktörler olduğuna işaret etti.

YÖK olarak, Türk üniversitelerini Malezyalı paydaşlarıyla daha aktif işbirlikleri kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ettiklerini bildiren Özvar, ortak araştırma projeleri, akademik hareketlilik ve kurumsal ortaklıkların daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Akademik işbirliklerinin, iki ülkenin stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Özvar, "Gelişen teknolojiler, dijital dönüşüm ve küresel akademik ortamın değişen dinamikleri, bizlerin vizyoner ve esnek hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Yaklaşımımız iki temel ilke üzerine kuruludur: işbirliği ve rekabet. Bu iki unsur, yükseköğretim ve araştırmada mükemmeliyete ulaşmanın vazgeçilmez şartlarıdır." açıklamasını yaptı.

Görüşmelerin, Türkiye ve Malezya'nın yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkça ortaya koyduğunu aktaran Özvar, "Üniversitelerimiz arasındaki kurumsal ortaklıkları güçlendirme, akademik ve öğrenci hareketliliğini artırma, ortak araştırma girişimlerini destekleme ve küresel eğilimlerle uyumlu yeni işbirliği alanları geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu çabalar yalnızca akademik ilişkilerimizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki daha geniş stratejik ortaklığa da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Toplantının ardından işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Akademik Değişim, Burs ve Eğitim Programları, Ortak Programlar ve Diploma İşbirliği, Teknoloji Transferi ve Ar-Ge, Ortak Etkinlikler Ortak Araştırma Programları, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon, Dil ve Kültür Programları, Kültürel Miras ve Dijitalleşme, Edu Turizm ve Tanıtım ile Uluslararası Programlar konularını içeren mutabakat metni Prof. Dr. Özvar ile Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir tarafından imzalandı.

Ziyarette, Özvar'a YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, rektörler ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da eşlik etti.