Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YÖK Başkanı Özvar, Gürcistan'da yükseköğretim mutabakat zaptını imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile yükseköğretim işbirliği mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma ortak diploma programları, hareketlilik, ortak araştırmalar ve burs imkanlarını kapsıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze, Gürcistan Parlamentosu Eğitim Komisyonu Başkanı Mariam Lashkhi, Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Giorgi Tchkonia ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Gürcistan ziyareti kapsamında Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptı kapsamında lisans ve lisansüstü düzeylerde ortak diploma programlarının geliştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması, ortak araştırmalar yürütülmesi, bilimsel toplantılar düzenlenmesi, burs imkanlarının geliştirilmesi ve yükseköğretim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Gürcistan Parlamentosunda görüşme

Özvar, Gürcistan Parlamentosu Eğitim Komisyonu Başkanı Mariam Lashkhi ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Giorgi Tchkonia ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin geliştirilmesi, üniversiteler arasında ortak projeler yürütülmesi ve işbirliğinin daha sistematik yapıya kavuşturulması konuları ele alındı.

Özvar, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu zemine sahip olduğunu ancak henüz arzu edilen düzeyde bulunmadığını, işbirliğinin daha sistematik ve sonuç odaklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini Gürcistan ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Özvar, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Mutabakat zaptı çerçevesinde ortak çalışma mekanizması kurulmasının planlandığını belirten Özvar, bu mekanizmanın işbirliği alanlarının belirlenmesi, ortak projelerin değerlendirilmesi ve çalışmaların yol haritasının oluşturulmasında rol üstleneceğini ifade etti.

Ortak araştırma fonu ve üniversiteler forumu

Görüşmede ayrıca ortak çalışma grubu kurulması, üniversitelerin yürüteceği araştırmaları desteklemek amacıyla ortak araştırma fonu oluşturulması ve Üniversiteler Forumu düzenlenmesi konularında mutabakata varıldı.

İki ülkenin üniversitelerini bir araya getirecek Türkiye-Gürcistan Üniversiteler Forumu'nun gelecek yıl düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Ortak projelerin iki tarafın katkılarıyla desteklenmesi ve yükseköğretim alanındaki tecrübe paylaşımının artırılması da görüşüldü.

Lashkhi, yükseköğretim alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin ortak projeler ve somut işbirliği mekanizmalarıyla daha ileri seviyeye taşınabileceğini belirten Lashkhi, belirli alanlarda ortak çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

Gürcistan temasları kapsamında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret eden Özvar, Büyükelçi Mustafa Türker Arı ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı