YÖK Başkanı Özvar, dünya birincisi Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'nu kabul etti:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dünya Koro Oyunları'nda birinci olan Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'nu kabul etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) dünya birincisi olan Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'yla Yükseköğretim Kurulu'nda bir araya geldi.

Kabulde Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Koro Şefi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun ve koro üyeleri yer aldı.

Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu, Dünya Koro Oyunları'nda "Open Competition – O5 Mixed Chamber Choirs & Vocal Ensembles" (Karma Oda Koroları ve Vokal Topluluklar) kategorisinde en yüksek puanı alarak dünya birinciliğini kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun tarafından kurulan ve yönetilen koro, yarışma programında çağdaş Batı koro repertuvarının yanı sıra Anadolu'nun müzik mirasını da Altun'un düzenlemeleriyle uluslararası sahneye taşıdı.

"Başarının Anadolu'daki bir üniversiteden çıkmasının ayrıca önemli"

Koro üyelerini dünya birinciliği dolayısıyla kutlayan Özvar, sanat alanında uluslararası başarıya ulaşmanın bilimsel alanlardaki başarı kadar yoğun emek ve çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Özvar, "Bu tür alanlarda başarılı olmak bilimsel alanlarda başarılı olmak kadar zor, belki daha zor çünkü büyük ölçüde performansa, beceriye, kabiliyete, yetkinliğe ve çok çalışmaya dayalı alanlar bunlar." ifadesini kullandı.

Harran Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu belirten Özvar, Şanlıurfa'nın yalnızca Cumhuriyet döneminde değil, daha önceki dönemlerde de ilmi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Başarının Anadolu'daki bir üniversiteden çıkmasının ayrıca önemli olduğunu ifade eden Özvar, bunun Anadolu üniversitelerinin uluslararası görünürlüklerini artırmak, rekabet etmek ve etki ortaya koymak için gösterdikleri gayretin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Anadolu'nun geleneksel müzik formlarını yaşatmak çok önemli"

Vox Humanis'in Anadolu'nun müzikal mirasını çok sesli müzikle buluşturan çalışmalarının önemine işaret eden Özvar, geleneksel müzik formlarının korunması, yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılmasının üniversitelerin kültürel sorumlulukları arasında bulunduğunu vurguladı.

Özvar, "Anadolu'nun geleneksel müzik formlarını yaşatmak çok önemli. Topluma etki bakımından sizden müzik alanında farkındalık yaratacak projeler bekliyorum. Biz size destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin bilimsel üretimlerinin yanı sıra bulundukları şehirlerin ve bölgelerin kültürel birikimini görünür kılmasının da önemli olduğunu belirten Özvar, Vox Humanis'in bu alandaki yeni çalışmalarını ve topluma ulaşacak projelerini önemsediklerini ifade etti.

Başarıda emeği geçen üniversite yönetimini, akademisyenleri ve öğrencileri kutlayan Özvar, "Marifet iltifata tabidir" sözünü hatırlatarak, ortaya konulan başarının görülmesinin ve takdir edilmesinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin ilk müzik laboratuvarı Harran Üniversitesi'nde

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da dünya birinciliğinin üniversite açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu, elde edilen başarının yeni bilimsel çalışmalar için başlangıç olmasını istediklerini belirterek, "Bu bizim için çok önemli bir mihenk taşı. Bu dünya birinciliği bir başlangıç olsun ve bununla ilgili kısımda da birçok bilimsel katkı sağlayacak bir altyapı oluşturmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitede müzik alanındaki sanatsal üretimi bilimsel araştırmalarla destekleyecek bir müzik laboratuvarı kurduklarını belirten Güllüoğlu, dünyada bu alanda yalnızca 17 laboratuvar bulunduğunu ifade etti.

Vox Humanis'in kurucu şefi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun da kurucuları arasında yer aldığı laboratuvarın, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Altun, araştırmaları yalnızca Batı merkezli bilimsel çalışmalar üzerinden değil, kültürler arası karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele almayı amaçladıklarını belirterek farklı kültürlerde müzik, duygu ve insan davranışı arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Laboratuvarın ilk araştırmalarından birinde müziğin oluşturduğu duyguların yüz kaslarına yansımalarının incelenmeye başlandığını belirten Altun, ayrıca müzik sofistike indeksini Türkiye'ye kazandırarak ülke genelinde veri toplamaya başladıklarını kaydetti.

Şanlıurfa'dan dünyaya kültür elçiliği

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik şehirlerinden Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Vox Humanis, Anadolu'nun çok katmanlı müzikal mirası ile Batı'nın çoksesli müzik anlayışını aynı sanatsal zeminde buluşturuyor.

Kendisini yalnızca bir performans topluluğu değil aynı zamanda kültür elçisi olarak konumlandıran koro, Türkiye'nin müzikal mirasını uluslararası sahnelere taşırken bu mirası farklı müzik kültürleriyle buluşturmayı hedefliyor.

"Araştır – Yorumla – Paylaş" yaklaşımını benimseyen topluluk, repertuvarındaki eserleri tarihsel birikim, üslupsal bütünlük ve çağdaş müzikal yorumlama ilkeleri doğrultusunda ele alıyor. Konser programlarında makamsal repertuvar, halk müziği, Rönesans çok sesliliği ve çağdaş koro eserleri aynı sanatsal anlatı içerisinde bir araya getiriliyor.

Performansın yanı sıra müzikoloji araştırmaları, eğitim ve toplumsal katkı çalışmalarına da odaklanan Vox Humanis, üniversite bünyesindeki akademik üretimi kültürel diplomasiyle buluşturan bir platform olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Topluluk, sanatsal ve kültürel yaklaşımını "İnsanın sesi, insanlığın köprüsü" sözüyle ifade ediyor.

Kaynak: AA