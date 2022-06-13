YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yeni proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital eğitimle ilgili üniversite öğrencilerimize online eğitim vermek ve daha üretken bir öğrenci kesimi oluşturmak gayesindeyiz" dedi.

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) toplantısına katılmak, çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü'nü ziyaret ettikten sonra BAÜB senato toplantısına katıldı. Toplantı sonrası çeşitli ülkelerden üniversite eğitimi almak üzere Isparta'daki öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Özvar, daha sonra Gölcük Tabiat Parkı'ndaki DSİ tesislerine geçti. Özvar, akşam yemeği sonrası öğrenci topluluğu temsilcileriyle aynı masada buluştu.

Öğrenci Topluluğu temsilcileri, Erol Özvar'ın bu projesini çok benimsediklerini ve böyle bir imkan sunulması halinde öğrencilerin katılımının yüksek olacağını belirtti.