YÖK'ten stratejik teknoloji insan kaynağı hamlesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı" ile gençleri geleceğin kritik teknolojilerinde bilimsel üretimin merkezine taşıyacaklarını, araştırma üniversitelerinin kapasitesini Türkiye'nin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacaklarını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada programa ilişkin görüşlerine yer verilen Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını güçlü ve nitelikli insan kaynağıyla destekleyecek yeni bir adım attıklarını belirtti.

"Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile gençlerimizi geleceğin kritik teknolojilerinde bilimsel üretimin merkezine taşıyacak, araştırma üniversitelerimizin kapasitesini ülkemizin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacağız." ifadelerini kullanan Özvar, küresel rekabette yalnızca teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını, o teknolojiyi tasarlayacak, geliştirecek ve daha ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının asıl belirleyici olduğunu vurguladı.

Özvar, Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını, bu alanlarda yetiştirecekleri nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceklerine işaret ederek, savunma sanayisinde Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarının arkasındaki en önemli unsurlardan birinin yetişmiş insan gücü olduğunu söyledi.

Erol Özvar, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde kendi mühendislerimize, bilim insanlarımıza ve gençlerimizin kabiliyetine güvenerek gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zekaya, siber güvenliğe, çip teknolojilerine ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil önümüzdeki 10, 20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir."

Üniversitelerde üretilen bilginin laboratuvarda veya akademik yayınlarda kalmasını değil, teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşmesini istediklerini, bunun temel şartının güçlü ve nitelikli insan kaynağı olduğunu belirten Özvar, "Bu programla gençlerimizi stratejik alanlara yönlendirirken aynı zamanda ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesini de büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor

Açıklamaya göre, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı, farklı disiplinlerdeki yetenek havuzunu ülkenin öncelikli teknoloji alanlarına yönlendiren uzun vadeli bir insan kaynağı hamlesi olarak hayata geçirilecek.

12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nde belirlenen hedeflerin yükseköğretim alanındaki somut adımlarından biri olan program, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya konulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak.

Türkiye Yüzyılı'nı bilimde, teknolojide ve yüksek katma değerli üretimde ileriye taşıyacak bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini bugünden yetiştirmeyi öngören programla, Türkiye'nin dijital egemenliğinin, bilişim altyapısının, teknolojik bağımsızlığının ve küresel rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA