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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha fazla Bangladeşli genci üniversitelerde ağırlamak, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmak ve ortak araştırma projeleri geliştirmek istediklerini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları görüşmek üzere Bangladeş'ten gelen heyetle bir araya geldi.

Bangladeş'in üst düzey kamu temsilcilerinden oluşan heyetle YÖK'te yapılan görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projeleri ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Özvar, Türkiye ile Bangladeş arasındaki yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve manevi bağların yükseköğretim alanında daha güçlü bir ortaklığa dönüştürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Bangladeş halkının Türk milletine Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışmayı hatırlatan Özvar, Bangladeş'in milli şairi Kazi Nazrul İslam'ın "Kemal Paşa" şiirinin bu tarihi dostluğu ölümsüzleştirdiğini ifade etti.

Özvar, "Kurtuluş Savaşımız sırasında gösterilen büyük dayanışmayı, en zor günlerimizde dualarıyla, manevi destekleriyle ve maddi katkılarıyla yanımızda oluşlarını asla unutmayacağız. Ortak tarih bilincimiz, bugün ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için sağlam bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'in kurumsal yenilenme ve dönüşüm sürecini yakından takip ettiklerini belirten Özvar, Türkiye'nin eğitim, kapasite geliştirme ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi başta olmak üzere stratejik alanlarda Bangladeş ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Özvar, "Daha fazla Bangladeşli genci üniversitelerimizde ağırlamak, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmak, ortak araştırma projeleri geliştirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin güçlü altyapısı ve nitelikli akademik kadrolarıyla dünyanın önde gelen yükseköğretim sistemlerinden birine sahip olduğunu dile getiren Özvar, Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma kapasitesi bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Özvar, sağlık bilimleri, mühendislik, fen ve sosyal bilimler, yapay zeka ve tarım başta olmak üzere Türkiye'nin sahip olduğu akademik birikim ve deneyimi Bangladeş ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Öğrenci ve akademisyen yetiştirmenin yanı sıra Bangladeş'in kamu ve özel sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki gelişim ve uzmanlık eğitim programları geliştirilebileceğini vurgulayan Özvar, görüşmenin öncelikli işbirliği alanlarının ve atılacak somut adımların belirlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA