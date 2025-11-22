YÖK Başkanı Özvar, '11. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün aynı sıraları paylaşan tüm uluslararası öğrenciler, yarın kendi ülkelerinde farklı mesleklerde ve pozisyonlarda görev alacaklar. İşte o zaman kurduğunuz ilişkiler kültürel, ekonomik, sosyal ve diplomatik yeni işbirliklerine mutlaka zemin hazırlayacaktır." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) öncülüğünde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türk yükseköğretim camiasının Gazze'deki durumu gündemde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Özvar, "Filistinli öğrencilerin ve akademisyenlerin yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Türk yükseköğretim sistemi insan haklarını, adaleti ve onurlu yaşam hakkını sağlamayı sadece bir söylem olarak değil, fiili bir duruş olarak ortaya koymakta." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Prof. Dr. Özvar, bugün 198 ülkeden yaklaşık 360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

UNESCO verilerine göre, Türkiye'nin, dünyada en fazla uluslararası öğrenci barındıran 6'ncı ülke konumunda yer aldığını aktaran Özvar, orta vadede bu sayıyı 500 bine, uzun vadede ise 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özvar, uluslararası öğrenci sayısındaki artışı yalnızca rakamsal bir veri olarak görmediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bu artışı, ülkemizde yükseköğretime derinlik kazandıran üniversite hayatımızı zenginleştiren, kampüs kültürünü çeşitlendiren, bilimsel üretime farklı perspektifler kazandıran nitelikli bir süreç olarak değerlendirmekteyiz. Farklı dillerden, kültürlerden, coğrafyalardan gelen siz kıymetli öğrencilerimiz üniversitelerimize evrensel bir nitelik kazandırmakta, kampüslerimizi adeta dünyayla buluşturan bir köprü haline getirmektesiniz. Sadece siz kazanmıyor, aynı zamanda bu kampüsler de sizlerle beraber öğrenim veren Türk öğrenciler de kazanıyorlar. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında, kütüphanelerinde, atölyelerinde, sınıflarında onlarca hatta yüzlerce ülkeden öğrenciler aynı hedefler doğrultusunda bir arada çalışmaktadır. Bu çeşitlilik yalnızca akademik hayatı değil, sosyal hayatı da zenginleştirmektedir."

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de kurduğu dostlukların uzun yıllar sürecek "gönül köprüleri" oluşturduğunu dile getiren Özvar, "Bugün aynı sıraları paylaşan tüm uluslararası öğrenciler, yarın kendi ülkelerinde farklı mesleklerde ve pozisyonlarda görev alacaklar. İşte o zaman kurduğunuz ilişkiler kültürel, ekonomik, sosyal ve diplomatik yeni işbirliklerine mutlaka zemin hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Özvar, uluslararası öğrencilerin kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissetmelerinin YÖK için öncelik olduğunu belirterek uluslararası öğrencilerin idari işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla önemli düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Özvar, 2023'te İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ile imzalanan protokolle ikamet izni başvurularının artık öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından yürütüldüğünü, parmak izi işlemlerinin ise kampüslere gönderilen mobil araçlarla alındığını kaydetti.

Vize süreçlerinde sahte belgelerin önüne geçmek için kabul mektupları için doğrulama sistemi oluşturulduğunu da aktaran Özvar, ayrıca ön lisans, lisans ve yüksek lisans-doktora programlarına kayıt takviminin standartlaştırıldığını belirtti.

"Türkçe hazırlık sınıfını ilk kez sisteme dahil ettik"

Özvar, yükseköğretim Türkçe hazırlık sınıfının ilk kez sisteme dahil edildiğini, burs imkanlarının genişletildiğini, devlet burslarına ek olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde kendi burs programlarını da başlattıklarını dile getirdi.

Mezun uluslararası öğrencilerin Türkiye'de yasal olarak kalabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini aktaran Özvar, "Artık öğrenciler mezuniyetlerini takip eden bir yıl boyunca Türkiye'de ikamet edebiliyor, bu sayede iş arama ve çalışma imkanına kavuşuyorlar." dedi.

Türk yükseköğretim sisteminin Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada çok önemli işbirliklerini hayata geçirdiğini anlatan Özvar, bugün 208 üniversitesi, 7 milyona yaklaşan öğrencisi ve 185 bini aşkın akademik personeliyle Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın en büyük kapasitelerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yürüttüğü kurumsal akreditasyon programı çerçevesinde Türk üniversitelerinin büyük bölümünün 2025 yılı itibarıyla değerlendirme sürecinden geçtiğini kaydeden Özvar, hedeflerinin 2027'ye kadar tüm üniversitelerin bu süreçten geçmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Özvar, ortaya çıkan raporların Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu veri tabanında yer almasını istediklerini ifade ederek "Böylece yükseköğretim sistemimizin uluslararası kalite standartlarıyla uyumu daha güvenilir hale gelecek, üniversitelerimizin küresel bilim alanına entegrasyonu güçlenmiş olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda kazandığı yeni yetkilere de dikkati çeken Özvar, kalite güvencesi kapsamında sınır ötesi akreditasyon yapma hakkına sahip olduklarının altını çizdi.

Bu sayede Türk yükseköğretiminin kalite standartlarının başta yakın coğrafyadaki üniversiteler olmak üzere, farklı ülkelere aktarılmasına yönelik çalışmaların da başladığına işaret eden Özvar, Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin ikinci eğitim yılına girdiğini, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin ise faaliyetlerine başladığını söyledi.

Özvar, ayrıca Türkiye-Suriye Üniversitesinin yakın zamanda açılacağını açıkladı.

"Filistinli öğrenciler ve akademisyenlere üniversitelerimizin kapılarını açtık"

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da sempozyumda uluslararası öğrencilik, uluslararası politika, dünyada kriz bölgeleri ve göç gibi son derece önemli başlıklara odaklanıldığını belirtti.

Arkan, Gazze'de, iki yılı aşkın süredir İsrail tarafından yapılan katliamlar sonucunda çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil on binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli öğrenciler ve akademisyenler başta olmak üzere baskıya uğrayan herkese üniversitelerimizin kapılarını açtık. Özellikle Gazzeli gençlere üniversitelerimizde ücretsiz eğitim imkanı sunmamız, bu dayanışmanın en somut göstergelerindendir." ifadelerini kullandı.

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam da konuşma yaptı.

Türkiye'deki uluslararası öğrencilere akademik ve kültürel katkı sunmayı, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeyi ve Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikalarına bilimsel bir zemin kazandırmayı amaçlayan sempozyum, yüksek lisans, doktora ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrencilik", "Uluslararası Politika", "Göç" ve "Dünyada Kriz Bölgeleri" başlıklı oturumlarla devam etti.???????