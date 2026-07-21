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YÖK Başkanı Özvar'dan 2026-YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih döneminde yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları değerlendirmelerini tavsiye etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde adaylara, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti.

Özvar, NSosyal hesabından 2026- Yks sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabileceklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Sonuçların tüm adaylarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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