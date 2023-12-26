Yoğun Sis Nedeniyle Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda süt toplama kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Akın Süvari (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Malkara- Hayrabolu kara yolu Kiremitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akın Süvari yönetimindeki 59 ADT 455 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şehmuz Buluttekin (38) idaresindeki 39 TA 060 plakalı süt toplama kamyonu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı. Sürücü Süvari araç içerisinde sıkışırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Süvari, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süvari, burada kurtarılamadı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.