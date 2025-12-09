Kar Yağışı Nedeniyle Bulanık Yolda Ulaşım Durdu

Bulanık kara yolu üzerindeki rampada etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen birçok araç rampada mahsur kaldı. Bölgede görevli jandarma ekipleri, zor durumda kalan sürücülere yardım ederek, araçları itip güvenli alana almaya çalıştı. Jandarmanın yoğun çabasıyla trafik kontrollü şekilde yeniden akmaya başladı.

Yoğun kar yağışının aralıksız sürdüğü bölgede ekipler, sürücülere zincir ve kar lastiği uyarısında bulundu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ,