Van'da eğitime kar engeli
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, elektrik arızası için bölgeye giden VEDAŞ aracıyla beraber 3 aracı ve içindeki yolcuları güvenle tahliye etti.
Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İpekyolu belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yolu açan ekipler, elektrik arızası için bölgeye giden VEDAŞ' aracıyla birlikte 3 araç ve içerisindeki yolcuları kurtardı.
Behçet DALMAZ/VAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel