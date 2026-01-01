Haberler

Van'da eğitime kar engeli

Van'da eğitime kar engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, elektrik arızası için bölgeye giden VEDAŞ aracıyla beraber 3 aracı ve içindeki yolcuları güvenle tahliye etti.

YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İpekyolu belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yolu açan ekipler, elektrik arızası için bölgeye giden VEDAŞ' aracıyla birlikte 3 araç ve içerisindeki yolcuları kurtardı.

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var