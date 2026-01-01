Haberler

Batman'da köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Batman'da köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İL Özel İdaresi ekipleri, zorlu koşullara rağmen kadını güvenli bir şekilde ambulansa taşıdı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine bağlı Bayırlı köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu hamile bir kadının sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yaklaşık 15 kilometrelik yolu aşarak köye ulaştı.

Ekipler tarafından güvenli şekilde köyden alınan hamile kadın, ambulansa ulaştırılarak Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki kontrollerin ardından hamile kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak